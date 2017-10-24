永豐金弊案開庭 何壽川：絕無挪用資金

2017-10-24 11:28

〔記者張文川／台北報導〕永豐金控前董事長何壽川，被控違法放貸給三寶建設集團，收取放貸利益，涉違反金融控股法、證券交易法特別背信等罪，台北地院維持每週開庭的進度，今再次開庭審理，何壽川再次強調沒有犯罪，永豐餘投控、元太科技2家子公司的投資都已回收本、利，未蒙損失，還各獲利389萬美元，他也絕未挪用公司資金。

全案因涉多項犯罪事實，法官在準備程序分階段開庭，今進行到第2大犯罪事實，即挪用永豐餘投控、元太科技資金各850萬美元的案情部分。

台北地檢署在此方面起訴何壽川指出，何壽川明知永豐餘投控、元太科技沒投資房地產，也沒有在上海租用辦公室的需求，卻以假裝付租金的名義，挪用公司資產，並不實登載於財報；會計師查帳時發覺財報有異，何壽川還找律師研究，將挪用的資金，包裝成是2公司認購「Giant Crystal」發行的可交換公司債，以掩飾背信行為，檢方認定一共涉挪用永豐餘投控、元太科技資金各850萬元美金。

何壽川答辯說「我否認犯罪」，稱2010年底，Star City公司決定增資收購Link Mart 股權時，因三寶集團負責人李俊傑（通緝中）詢問股東增加持股的意願，他認為這是好的投資機會，所以除以原始股東身分增資，也請張金榜轉告永豐餘董事長邱秀瑩，永豐餘評估後自行決定投資，他不清楚當時的評估細節，用何種會計憑證支付、財報如何登載，都屬永豐餘內部作業，他並未介入，也絕無挪用情事。

元太科技方面，何壽川說他只知道元太科也有投資，但過程他並未參與，也不清楚；何壽川強調，永豐餘與元太科技已於今年8月8日公告，分別回收投資本金850萬美元，且各有收益約389萬美元，可見2公司不僅未蒙受任何損失，獲利更高達45.8%。