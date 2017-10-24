交通大執法抓「高雄式左轉」 逮到小毒蟲

林男「高雄式左轉」，遭警攔檢查獲安毒。（記者方志賢翻攝）

2017-10-24 11:29

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄警方強力取締「高雄式左轉」昨晚攔查林姓男子未依規定左轉，林男眼神閃爍、緊握拳頭，後見警注意，才鬆開拳頭，而被發現藏有1小包安毒，林男表示從未被警攔查，卻因習慣「高雄式左轉」被攔檢，栽在交通大執法，直呼掃到颱風尾！

高市警局交通大隊統計，高雄市今年1月至9月因左轉或右轉未依規定而出車禍共達1萬5867件，較去年同期增加2702件，高市警方從21日起大執法，展開為期1個月強力取締未依規定兩段式左轉。

三民第一分局在首3日取締件數達298件，昨晚9點多時，長明所所長黃義彰在建國三路上值勤時，發現無前科32歲林男騎機車轉同愛街，卻未依兩段式左轉。

黃義彰趨前攔下林男，正要開單並宣導時，見林男說話支吾其詞，眼神閃爍，全身緊張發抖且右手緊握拳頭，研判絕非單純交通違規，靈機一動向林男表示玩一把剪刀、石頭、布的遊戲，林男發現警已注意到他拳頭緊握不放，只好鬆開拳頭，警發現他拳頭裡果然藏有1小包安非他命（毛重約0.3公克）。

林男表示自己無前科，平常幾乎沒有被警盤查的紀錄，怎知這次因習慣性沒兩段式左轉，竟仍攔下盤查，警方訊後依毒品危害防制條例移送偵辦。

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