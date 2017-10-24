撞上蹲路口婦人 汽車駕駛過失傷害起訴

2017-10-24 11:21

［記者楊政郡／台中報導］65歲李婦開車回外埔區大馬路，行經482巷三叉路口，擦撞到正蹲在該處休息的楊薛女士，造成全身多處骨折，又因年邁認知功能不良、生活需專人照顧，李婦辯稱哪有人蹲在路中央，檢察官認為肇事路口是彎道又是狹路，未設置管制號誌，應減速慢行，隨時作停車準備，李婦還是未注意車前狀況之過失，依過失傷害起訴。

起訴書指出，105年9月24日晚上8時許李婦開車回家，到家僅剩百公尺，由南向北行經外埔區大馬路482巷某弄三叉路口，左轉進入巷口，卻在路口撞及蹲在路口的楊薛女士，造成楊薛女士左肩脛骨、腓骨骨折、左側肩胛骨、右側肋骨、左右兩肢多處撕裂傷及閉鎖性骨折等，加上年邁因不詳原因認知功能不良、生活無法自理、需專人照顧。

而楊薛女士當天是步行，由北向南經該路口，因身體不適於路口蹲下休息，即遭李婦撞及。

此案李婦否認有過失，辯稱案發地兩旁雜草很多，影響她的視線，未發現被害人蹲在馬路中間，而且怎麼可以蹲在馬路中央，她是聽到有旁人大喊，才知道撞到人了。

檢察官指出，道路交通安全規則93條、94條有規定，駕駛行經彎道、坡路、狹路、狹橋、隧道、學校、醫院、施工路段、無號誌交叉路口、人車擁擠處等等，均應減速慢行，作隨時停車準備，被告肇事路口是彎道、狹路、無號誌叉路，雖兩旁有雜草，但慢行進入路口，還不至於影響視線，李婦疏未注意車前狀況，顯有過失。