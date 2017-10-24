廉政署人事大調動 陳榮周今接副署長

2017-10-24 11:14

〔記者吳政峰／台北報導〕廉政署近來高階主管人事調動頻繁，繼上星期行政執行署署長朱家崎接任廉政署長，高雄市政府政風處處長陳榮周再於今日宣誓接任副署長，人事一連串大搬風，法務部長邱太三期勉廉政署能落實三大目標。

邱太三表示，「降低貪瀆犯罪發生率」、「提高貪瀆案件定罪率」、「保障人權」為廉政署的三大目標，陳榮周的政風業務經驗豐富，在高雄市落實廉能透明、推動廉政業務、機先風險管理成效顯著，希望能把高雄經驗進一步運用在專責政風業務的副署長職務上。

今日宣誓就任的除了陳榮周以外，同步尚有台南市政府政風處處長林合勝榮陞高雄市政府政風處處長、司法院政風處專門委員楊華興榮陞審計部政風室主任、財政部關務署基隆關政風室主任王明朝榮陞苗栗縣政府政風處處長等三人，一同在邱太三主持下宣誓就職。

邱太三指出，輪調是希望這些主管能自我挑戰，並把原本的政風經驗帶到新單位，與同仁交流分享，協助機關首長督辦各項廉政業務，並適時給予相關法令解釋與建言。

邱說，政風業務具備機先風險控管功能，在問題發生前及時導正，角色吃重，也勉勵廉政署所有人員「正人先正己」。

原副署長楊石金2個月前接任經濟部政風處長，懸缺直至今日才由陳榮周宣誓接任，陳榮周表示，未來將聚焦在政風的「預警」功能，協助新任署長朱家崎順利推行業務。