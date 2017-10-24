花蓮漁會選舉 理事長落選者涉賄遭起訴

2017-10-24 11:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮區漁會今年3月舉行第16屆理、監事選舉，花蓮地檢署接獲線報，漁會理事長候選人黃智明為求當選花蓮區漁會理事長，涉嫌對有投票權的花蓮區漁會代表行賄買票，經檢察官林承翰指揮調查局花蓮縣調查站深入追查，全案偵查終結，今依漁會法對候選人黃智明等4人提起公訴。

花蓮地檢署指出，花蓮區漁會第16屆理事長候選人黃智明與第16屆侯姓、劉姓、黃姓等4名代表，為求讓黃智明能順利當選該屆理事、理事長職務，對有投票權之人行求、期約、交付財物，而約其為一定選舉權之行使的犯意聯絡，向某特定有投票權人期約以30萬元賂賂，要求在會員代表大會選舉理事、監事時，配合指示投票給其等指定人選，並支持黃智明擔任理事長。

檢調人員查出，侯姓代表等人先行交付1萬5千元現金給該特定選民，承諾待黃智明當選漁會理事長後，再交付餘額，檢察官接獲線報後指揮偵辦，認為候選人黃智明、侯姓、劉姓、黃姓等4名代表涉嫌違反漁會法第50條之1漁會選舉交付賄賂罪，今天對4人提起公訴。

花蓮區漁會三月間舉行會員代表選舉，因今年參選人數爆炸，會員代表呈現44搶27席名額，尤其攸關理事長及總幹事結果，選情緊繃堪稱歷年最激烈，選前風波不斷，有意競選理事長的黃智明與現任理事長簡光台競爭，進入理監事改選時，多達18人有意角逐9名理事名額，不過最後由簡光台獲選為理事長。