黨主席選舉期間疑遭「尻洗」 吳敦義提告結果...

2017-10-24 10:59

〔記者謝君臨／台北報導〕2017年中國國民黨黨主席選舉期間，一名林姓男子於網路影音平台YouTube上傳了2段影片，內容疑批評黨主席參選人吳敦義是「藍皮綠骨」，暗喻吳暗地裡支持台獨，吳另發現，早在2009年間，林早已上傳影片批評他，怒告對方妨害名譽，而後吳順利當選，對林撤告，台北地檢署今將林男不起訴。

今年的國民黨黨主席選舉於5月20日進行投票，共計有6人參選，分別是吳敦義、洪秀柱、郝龍斌、韓國瑜、詹啟賢、潘維剛，最後吳敦義以逾14萬票、超過52%的過半得票率，順利當選黨主席，但在選舉期間，卻有一名林姓網友在YouTube上傳影片批評吳敦義。

檢方調查，林男所傳涉嫌詆毀吳敦義的影片總共有3段，其中有2段分別是在今年的5月5日、5月9日上傳，內容不但批評吳敦義是「老賊」，還質疑吳是「藍皮綠骨」，說想要統一的民眾可以到中國住，甚至剪輯前總統陳水扁說的「太平洋沒有加蓋」等語。

至於另一段影片則年代稍久，是在2009年上傳，內容大致是前政論節目主持人李濤重批吳敦義人格、邱毅質疑吳敦義說法、黃創夏痛批吳敦義謊話連篇，陳輝文批評吳敦義誠信等；吳敦義不滿對方疑似在黨主席選舉期間有系統的攻擊他，怒告對方妨害名譽。

而後，吳敦義順利當選黨主席，不願再追究林姓男子所為，在北檢調查期間具狀撤告，檢察官因而在今天將林男不起訴。