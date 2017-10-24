臉書留言「活在鬼島小心安全」 網友筆戰挨告

2017-10-24 11:01

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣楊姓男子在「CPBL中華職棒」臉書粉絲團下方回復宋姓男子，「歐對了，你活在你所說的鬼島要小心安全，走在馬路上要小心，吃飯要注意有沒有毒」等語，引發宋姓男子不滿，提告恐嚇，但檢察官認為，楊男的語言是對宋以「鬼島」貶抑台灣加以嘲諷，不構成恐嚇，全案不起訴處分。

不起訴書指出，30歲楊姓男子今年3月某日凌晨，看到宋男在「CPBL中華職棒」臉書粉絲團上的「也只有鬼島才會給一直放火的人上場比賽」、「只有鬼島的投手愛局局投到1好3壞」等留言後，與宋男在網路上開始筆戰。

楊男最後於留言中提到「歐對了，還有阿你活在鬼島上，要小心安全，走在馬路上要小心，吃飯要注意有沒有毒，住高樓要注意建築物夠不夠堅固，住平房要注意會不會被茶水表」等語，宋看到留言後心生不滿，認為楊男所言涉及加害生命的恐嚇罪嫌，因此提告。

偵查中楊男辯稱，是因為宋男一直批評中華職棒，又說到自己國家是鬼島，不尊重自己的國家，他才會發表這些文字，並沒有要恐嚇的意思；檢察官審酌因告訴人多次在留言中用「鬼島」一詞表達對現狀的不滿，被告的留言是針對告訴人貶抑台灣的語言加以嘲諷，沒有要加害宋男的生命、身體、自由、名譽及財產，全案不起訴處分。