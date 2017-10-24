八卦山風景區3神尊慘遭斷指 找到破壞者

八卦山參佛步道的佛身右手5指全遭吳姓男子砍斷。（記者湯世名攝）

2017-10-24 11:06

〔記者湯世名／彰化報導〕吸毒生幻覺？彰化市八卦山大佛風景區參佛道32尊法相，日前驚傳其中3尊慘遭斷指，警方接獲目擊者報案連日追查，昨天在附近發現1名吳姓男子形跡可疑，上前盤查，當場在他身上起出海洛因毒品，吳男還坦承這3尊法相都是他所破壞，但為何破壞，他也說不上來，員警私下說：「恐怕又是吸毒害的！」訊後依毒品、毀損罪嫌移送法辦。

八卦山大佛為彰化縣最具代表性的地標與著名旅遊景點，沿著卦山路進入大佛風景區入口牌樓，順著參佛大道拾級而上，尚未跨入八卦山禮佛之前，映入眼簾的為兩側各有16尊由青鬥石打造的觀世音菩薩現身法相石雕，造型從奇異的妖魔鬼怪，到氣質翩翩莊嚴肅穆，表現出觀世音菩薩度眾生時，隨因緣而變化出的萬千法相。

日前有遊客沿參佛大道步行而上時，赫然發現這32尊法相中，包括佛身、聲聞身、辟支佛身等3尊法相的手指頭都慘遭斷指，其中，佛身右手5指全遭砍斷，聲聞身是右手食指遭斷指，辟支佛身則是左右手的拇指都遭斷指，手法相當惡劣。

彰化警分局據報，根據沿路監視器展開追查，昨天在八卦山風景區附近，發現1名吳姓男子鬼鬼祟祟，形跡可疑，員警上前盤查，男子神色慌張，警方當場從其身上起出少許海洛因毒品，經員警突破心防，吳男還坦承參佛步道的3尊法相斷指也是他經過該處時，隨手拿起石頭敲擊破壞，至於為何要破壞有歷史價值的公物，吳男卻回答不出來。

彰化縣政府已要求吳男須賠償破壞公物的損失，並研究是否把斷指接回或其他方式修復，以恢復舊觀。

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