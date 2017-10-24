老人跌坐鐵軌遭擦撞 熱血救護員路過馳援

台鐵252車次由新北市樹林開往花蓮壽豐的普悠瑪號，昨晚9點9分在八堵站進站時擦撞到一名老人，隨後傷者由當地救護車送往醫院。（民眾提供）

2017-10-24 10:43

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵252車次由新北市樹林開往花蓮壽豐的普悠瑪號，昨晚9點9分在八堵站進站時擦撞到一名老人，車上剛好有花蓮縣消防局的救護員及國軍805醫院的護理師，在聽到列車長的無線電通報後，馬上跟列車長表明身分，第一時間趕往現場處理傷者傷勢，熱血行徑受到旅客們的肯定，將救援相片po在網路上讚許。

記者認出相片中是花蓮縣消防局美崙分隊，人稱救命王的高級救護員彭康佑，他今早受訪時低調的說，他因為上次執行救護的時候摔傷導致腳半月板破裂，昨晚是去台北看診回程時，聽到車長的無線電傳來司機在喊「車頭那好像撞到人了」，所以站起來主動表示：「我是高級救護技術員，聽到有傷患，需要幫忙嗎？」車上也剛好有805醫院的黃姓護理師，二人就在車長帶領下趕往現場。

彭康佑說，還好遭擦撞的老人家沒有嚴重的傷勢，身上都是擦傷，老翁向他陳述，他是在火車來之前就從月台上摔到鐵軌上，但肢體無力站不起來，看到火車來用爬的離開鐵軌，但還是來不及被火車碰撞到，還好列車進站時速度較慢，沒有太大的傷勢。

彭康祐從科技界轉職消防救護員8年來，成功挽救50名到院前心肺功能停止的患者，其中9人更完全康復出院，曾受消防局表揚，堪稱「花蓮救命王」。

台鐵指出，受傷的老翁在9點19分送醫，警方處理後，於9點42分放行，普悠瑪號於9點46分開車，比預計晚了38分鐘，路線也恢復正常行駛，事故影響4列次、63分鐘、旅客約890人。

台鐵252車次由新北市樹林開往花蓮壽豐的普悠瑪號，昨晚9點9分在八堵站進站時擦撞到一名老人，車上的熱血救護員第一時間趕往關心傷勢。（民眾提供）