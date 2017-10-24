帶國中「幼齒」開房間 一審無罪二審GG了....

2017-10-24 10:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市許姓男子喜歡「幼齒」，去年3月與未滿14歲少女上床，不料，前案未了，事隔2個月，他又透過手機LINE與國中女學生小潔交往，還兩度帶小潔去「開房間」，他辯稱自己已被抓一次，行事相當謹慎，小潔在LINE上謊稱自己17歲，他誤信才會重蹈覆轍，台中地院採信他的辯詞，認為雙方是合意性行為而判無罪，不料，台中高分院二審卻認為，許男拿不出LINE的對話證據，據此依與未滿16歲少女猥褻罪與性交罪，各判處4月與6月徒刑，可再上訴。

判決書指出，現年26歲的許男，去年3月間與未滿14歲的少女性交，台中地院依與未滿14歲少女性交罪，判刑1年10月，宣告緩刑4年，不料，此案仍於台中地檢署偵查時，許男仍不改喜歡「幼齒」習性，透過手機軟體LINE，認識14歲以上，但尚未年滿16歲的國中女學生小潔（化名），並兩度帶著小潔到汽車旅館內撫摸猥褻與性交，台中地檢署依與14歲以上、未滿16歲少女猥褻、性交罪起訴。

台中地院一審時，許男辯稱自己已被抓一次，畏懼而行事更謹慎，小潔透過LINE告訴他，已經年滿17歲，他才帶小潔到旅館內猥褻性交，雙方是合意性行為，一審法官採信他的說詞，雙方是你情我願發生性關係，據此判他無罪，台中地檢署不服判決而上訴二審。

台中高分院的見解與台中地院差異懸殊，二審合議庭認為，如果小潔真的透過LINE自稱是17歲，這項證據對許男有利，為何許男拿不出LINE對話證據？另外，不是「明知」與未滿16歲而發生性關係才會觸法，不能用不知實際年齡，當成免責的理由，據此撤銷原判決，猥褻部分判4月徒刑，可易科罰金，性交部分判6月徒刑，不能易科罰金，可以上訴。