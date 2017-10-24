因狗事大打出手 還拿出兇器傷人

2017-10-24 10:16

［記者楊政郡／台中報導］49歲楊男在人行道散步，見一條黑狗未繫繩趴趴走，向後方顯為狗主人的朱某質疑沒繫繩、及未帶清狗糞塑膠袋，朱男回說「那不是我的狗」，楊男回以「如是流浪狗，我去趕牠應該沒意見」，動手就要驅趕，朱男過來阻擋、互推，朱某還以不明器具刺向楊男，楊男也將朱男推倒在地，雙雙受傷，檢方依傷害罪起訴兩人。

起訴書指出，楊男在106年8月1日晚上9時許，在東區進德國小圍牆外人行道散步，因人行道上常有狗大便，讓民眾散步很不方便，當晚楊男看見一條黑狗未繫繩趴趴走，向跟在黑狗後方的朱男（71歲）質疑為何未繫繩及未帶清狗糞的塑膠袋。

朱男卻回說「那不是我的狗」，楊男不滿朱顯然是狗主人，不管好自己的狗，別人質疑還否認是狗主人，就回以「那如果是流浪狗，我去趕你應該沒意見」，動手驅趕黑狗，此時朱男護狗心切拉住楊男左手，又擋在楊男前方，從腰際拿出不詳金屬器物，作勢指向楊男胸前，楊男則猛力將朱男推倒，朱男受有韌帶受傷及左手5公分撕裂傷。

朱男起身後以該金屬器物刺向楊男，楊男再推打朱男，朱男離開後，此時楊男才感覺胸口出血，沾濕衣服，覺得疼痛，才向進德國小警衛室求助，前胸有1公分傷口及創傷性氣血胸。檢察官將兩人依傷害罪起訴。