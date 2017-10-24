台南玉井深夜汽機車擦撞 1重傷1輕傷

消防隊員趕往現場搶救，將傷者緊急送醫。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-10-24 01:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市玉井區深夜發生廂型車與機車的擦撞意外，廂型車不僅翻覆，還一度冒煙，險釀火警，消防隊獲報趕往搶救，廂型車內3人都順利脫困，僅駕駛受輕傷，而機車騎士則是大腿骨折，傷勢較重，都已送醫救治。

車禍發生於昨晚11點多，地點在玉井區中華、民權路口。消防分隊獲報後漏夜搶救，33歲的沈姓機車騎士被送往柳營奇美醫院，20歲的洪姓廂型車駕駛身體有疼痛感，但意識清楚，送麻豆新樓醫院，現場事故直到今天凌晨才排除。

目擊者指稱，廂型車在交叉路口與機車擦撞後翻覆，並開始冒煙，車禍的巨大聲響，驚醒附近住戶，趕緊報案，當地林姓居民發現廂型車引擎處有火光，隨即拿出滅火器先行撲救。

由於119獲報是車禍引發火警，加上翻覆的廂型車內有3人，玉井消防分隊長廖鼎鈞率領隊員謝玉得、張凱堯、洪寶均、李俊信，以及替代役男陳舜卿等迅速趕往搶救。

洪姓駕駛與沈姓騎士分別受到輕、重傷，至於廂型車內王姓與楊姓等另2名乘客脫困後，初步檢視並未受傷，肇事責任由警方釐清、調查。

廖鼎鈞表示，玉井位於山區，一些重要道路因深夜車輛少，駕駛或騎士都容易車速過快，遇有狀況就來不及應變，籲請民眾最好還是放慢車速，小心為要。