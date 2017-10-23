彰化驚爆議員虛報助理費 6議員、2鄉鎮長遭約談

2017-10-23 23:22

〔記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導〕偵辦彰化縣議會議員涉嫌虛報助理費案件的彰化檢調專案小組，繼今年5月間偵辦2位國民黨籍議員疑長期涉嫌虛報助理費案，目前該2案都在法院審理中，檢方此舉遭外界質疑選擇性辦案，辦藍不辦綠，今天檢方再根據檢舉，擴大調查對象，一口氣約談6名現任縣議員和2名前任縣議員的現任鄉鎮長。

因事涉敏感，彰化檢方對於約談行動低調，而相關被約談的人員經約談到案後，今晚都已全部請回。明年又將舉行地方選舉，彰化檢方此一大動作約談，已引發彰化政壇高度關注。

據了解，被約談的民代共2女6男，其中，6名現任縣議員和2名鄉鎮長，國民黨籍、民進黨籍和無黨籍及無黨團結聯盟成員都有，其中，4位民進黨、1位無黨籍、1位無黨團結聯盟、2位國民黨籍，而這8人當中，有本屆新任縣議員，也有連任多次的縣議員，2位鄉鎮長都是本屆由縣議員成功轉換跑道參選鄉鎮長。

之前彰化縣縣議員葉麗娟、凃淑媚均涉入虛報助理費遭檢方偵辦，兩人均遭檢方約談，後來都諭知30萬元交保，檢方為避免節外生枝，選擇在議會召開定期會前，採取約談動作，一次約談8名，引起地方政壇極大的震盪，不過由於時機敏感，檢方對於行動均三緘其口，相關人員在約談後均請回，至於在本月31日定期會開議前未來的後續動作，引發關注。