竹北濱海水月觀音旁 竟遭傾倒上萬立方米廢土

2017-10-23 23:00

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市新港里海仔尾的出海口，去年底安奉一尊逾5公尺高的「水月觀世音菩薩聖像」，沒想到觀音像旁卻遭廢土入侵！市代葉信輝憂心妨礙濱海觀光發展，痛批市公所未善盡環境維護的責任；市公所表示，因行為人未經許可堆置廢土，公所已提告侵佔土地和違法堆土，全案由新竹地檢署偵辦中。

記者去電保星慈明宮，但宮方對此不予回應。

竹北市代表會今天召開定期大會，葉信輝質詢表示，市公所致力發展西區觀光，去年底在濱海盛大安奉一尊水月觀音，未來還將爭取經費興建觀光吊橋，現在卻遭人傾倒廢土，陷入官司纏訟，實在諷刺，公所明顯失責！

葉信輝說，6月初他現勘，現場傾倒廢土數量驚人，目測推估長約100公尺、寬約50公尺、高約1.5公尺，毗連的堤防也是廢土堆砌而成，恐達上萬立方米。

公用事業課課長李霖文表示，公所在幾個月前巡查時，發現水月觀音旁遭倒廢棄土，立即會同政風單位現勘，並委託律師提告，現場設置勿再濫倒告示牌；經初步調查，已行文行為人-保星慈明宮和相關業者限期移除，也將全案移送新竹地檢署，全案偵辦中。

市長何淦銘說，載土車輛是從保星慈明宮前進入，原以為宮方在整理土地，後來才發現是堆置廢土；雖然保星慈明宮聲稱是在做護岸，但因堆土未經申請許可，且部分堆放在市有土地，公所仍依法提告侵佔土地和違法堆土。至於現場的消波塊，則是水利署第二河川局暫時堆放。

竹北市公所表示，圓禪大法師為祈求遠離災難及消災植福，發起全台沿海安奉30尊觀世音菩薩聖像的守護台灣計畫，竹北這尊水月觀世音是第13尊聖像，去年12月22日由花蓮縣琉璃世界藥師壇城圓禪大法師與地方人士安奉，高約5公尺，以花崗原石精雕一體成形。