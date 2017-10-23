彰化6議員、2鄉鎮長遭約談 疑涉助理費申報問題

2017-10-23 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣議會今天（23日）傳出多名現任、前任縣議員遭到檢調約談，引發地方政壇議論紛紛。

綜合媒體報導，疑因議員涉及助理費申報問題，檢調單位今天兵分多路，約談6名現任議員和2名轉任鄉鎮長的前議員，帶回議員及助理10多人進行偵訊。

檢調雖保持低調，不願透露詳情，不過由於2018選舉將至，消息傳出仍震撼地方政壇，支持者都希望只是誤會一場。襄閱主任檢察官林漢強表示，遭約談的議員藍、綠陣營都有，是否會遭到聲押或交保，仍要看涉案情節而定。據傳部分議員訊後已被請回，多人仍在偵訊當中。