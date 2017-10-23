黑幫掃蕩 岡山2天13人落網

2017-10-23 20:19

〔記者蘇福男／岡山報導〕高雄岡山警分局配合警政署針對疑為黑幫堂口進行掃蕩專案，連2天共查獲6名通緝犯、2人持有1級毒品海洛英和5人酒駕，成果豐碩。

KTV、電子遊戲場和小吃部藏汙納垢，是幫派堂口最容易惹是生非的場所，岡山警分局連日來凌晨實施威力掃蕩，並同步於執行臨檢目標處所附近，實施封路路檢，確實清查進出該場所的可疑人車。

各臨（路）檢地點均事先保密，統由副所長以上幹部帶班，每次行動均出動10多部巡邏車和偵防車，聲勢浩大引人側目。