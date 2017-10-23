好市多頻遭竊 揪出愛喝紅酒也愛「水」的內賊

2017-10-23 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕好市多（Costco）中華店今年3月發生紅酒遭竊事件，業者鎖定並通報各店1名任職20年的陳姓女員工涉有重嫌，4月時陳女在大順店遭逮，在她包包中發現了未結帳的紅酒2瓶與SKⅡ1瓶，業者將內賊交由警方處理。高雄地方法院今天依竊盜罪判陳女拘役50天，可易科罰金5萬，緩刑2年。

根據《蘋果》報導，3月時好市多中華店就曾發現有紅酒遭竊，業者鎖定陳姓員工涉有嫌疑，不過沒有報警，僅通報各店現場人員留意。隔月，大順店發現陳女來店消費，值班經理遂安排員工暗中監視。監視的員工發現，陳女將多樣商品放入自己的購物袋，不過在櫃檯前僅拿出泡芙和水果等商品結帳，隨後就要離開賣場。

直到出門的前一刻，值班經理才出面阻攔，請陳女拿出未結帳的2瓶紅酒與1瓶SKⅡ，並通報警方處理。

起訴時，陳女供稱，案發當天早上自己吞了20顆安眠藥，稱不記得自己下午做了什麼。辯護律師也表示，陳女長期失眠服藥，導致經常忘記日常小事，且陳女服務於好市多中華店多年，熟知公司防盜作業，應沒有犯意。

不過法官認為，陳女無法證明案發前曾服安眠藥，且遭逮時陳女神態自如，不像服藥的樣子，因此不採信陳女辯詞。好市多也因此案已將陳女解聘，對於法官的判決表示尊重。

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