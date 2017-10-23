人妻咬出小王下體旁圓型胎記 姦情賴不掉了

2017-10-23 19:43

〔記者楊國文／台北報導〕人夫阿勇看到太太和陳姓男子LINE對話中，充斥「炒飯」、「ML（做愛）」等性暗示字眼，及撫摸她私處的對話，怒告陳男和太太涉相姦等罪；一審時，人妻向阿勇坦承婚外情並指證陳男，獲丈夫撤回告訴，法官依人妻指控，當庭勘驗確認陳男下體靠右腹部處確有割肓腸留下的疤痕，及下體左方有黑色圓形胎記，認定陳男和她有姦情，高院今判陳男5月徒刑，可易科15萬元定讞。

阿勇去年7月查看在銀行任職的太太小璇（均為化名）的LINE對話，發現她和陳姓男子不僅有「炒飯」、「欲罷不能」等煽情曖昧的對話，還有「是你撲上來的耶，也是你手伸進來的耶，色！壞人！」、「除了跟我，你還有跟別的女人ML（指做愛，Make Love）？我不想你和別人做又和我做，這樣對我很傷」等描述性交的對答，怒告陳男和小璇涉相姦罪嫌；檢方將兩人起訴。

士林地院審理前，小璇向阿勇坦承不忠並認錯，願意在法庭上指控陳男；阿勇心軟，撤回對小璇的告訴。

審理時，單身的陳男堅稱和小璇沒有發生婚外情或性交，至於LINE中有煽情曖昧的對話，他指稱，可能是小璇很喜歡他，想和他獨處，一直想約他，但他沒有想和她發生進一步關係。

不過，小璇以證人身份出庭合盤托出和陳男發生姦情細節，指控「第一次」是去年6月20日陳男帶她到士林住處，他先以下半身碰觸她身體、挑逗她，接著要她躺在床上，就發生性關係，一周後，兩人又發生性關係；小璇為取信法官，強調做愛時清楚看到陳男下體靠右腹部處有割肓腸的手術疤，以及下體左方有直徑近3公分的黑色圓形胎記。

合議庭當庭勘驗確認陳男身體有此「特殊特徵」，認為因非常靠近他的下體，且疤痕顏色、大小、形狀都和小璇描述相同，認定陳男和她應有姦情。