教會輔導員不堪醋妻爭吵訴離求解脫 法官引聖經勸合

2017-10-23 18:28

［記者黃捷／台北報導］林姓女教友與許姓教會輔導相愛，婚後常因許男輔導其他女教友而吃醋，夫妻倆時有爭吵。許男認為雙方無法溝通，心理壓力、精神痛苦已達極限，提離婚訴訟企求解脫，但士林地院法官認為只是夫妻間一般糾紛，且林女仍努力維繫婚姻，駁回聲請，更罕見地在判決書引用聖經，希望勸合夫妻倆。

許男控訴，他與林女11年的婚姻時有爭吵，但因信仰基督，他始終堅持放下自我成見，學習相互協調，但林女卻常針對他的教會工作提出異議。

許男說，曾有名廖姓女教友受洗，他依照教會小組長職責，以每天通電話30分鐘的方式，進行30天導讀聖經及禱告課程，林女都在家中，能夠聽到談話內容，卻生嫉妒之心，要求改換其他教友進行課程。

此外，教會聚餐時他騎車協助載其他女教友，或是有女教友遇到困難，他花了較多時間商談，林女就會吃醋與他吵架。

他說，他2014、2015年間曾表明要暫停神學院課業，先回歸一般職場，把夫妻關係顧好，林女卻激動反應：「這不就表示我有問題，才造成你要停下神學院？」他因此左右為難，近年感受極大心理壓力，甚至罹患憂鬱症，故從去年11月開始分居。

林女則說，讀國中時許男就是她的教會輔導，大學後兩人交往，畢業3年後結婚，期間只有因教會異姓輔導理念不同吵架，但許男總以「醫師看診，醫師娘不會在旁」為由，要她尊重專業，其他並無重大爭吵。

林女表示，婚後她善盡妻子義務，儘管許男自行決定分居，她仍持續努力修復關係，釋出溝通、和好之意，婚姻中並無可歸責事由，希望法官駁回離婚告訴。

法官認為，許男為已婚人士，輔導女教友自應拿捏分際，他的作為確實容易引人誤會，他與林女去年6月間在教會溝通對話，林女也已當場道歉，難認婚姻產生重大破綻。

法官審理更發現，夫妻倆雖已分居，仍有透過LINE聯絡，有時在教會碰面，林女會帶上許男喜歡吃的東西，耶誕節還送出小禮物，足見雙方感情仍未全然斷絕，且許男擅自離家分居，可責程度較高，遂駁回離婚聲請。

由於夫妻倆都是虔誠基督徒，法官也在判決書最後引用聖經：「丈夫當用合宜之分待妻子；妻子待丈夫也要如此。」、「然而，你們各人都當愛妻子，如同愛自己一樣。妻子也當敬重他的丈夫。」勉勵雙方理性溝通，互諒互信，祝福婚姻圓滿長久。