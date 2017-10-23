無照少年開車載爸爸 到家前撞電桿父死兒重傷

邱姓少年無照駕車，疑車速過快撞上路旁電桿，同車父親當場死亡，少年則被送往頭份為恭醫院急救。（記者鄭名翔翻攝）

2017-10-23 18:21

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕死亡車禍父子永隔！苗栗縣16歲邱姓少年昨晚無照駕駛自小客車，載著48歲的父親返家，行經台三線三灣鄉路段，疑似天色昏暗加上車速過快，高速自撞電線桿，車頭凹陷嚴重毀損，爸爸傷重當場死亡，兒子命危轉送沙鹿童綜合醫院急救，詳細肇事原因還有待警方調查釐清。

警方表示，死者邱父平日打零工為生，事發當晚由兒子開車返家，兩人途經台三線100.5公里三灣鄉南下坡路段，疑似因無路燈視線昏暗，再加上車速過快，失速撞上路旁電桿，撞擊力道之大，車頭凹陷嚴重毀損，電桿攔腰斷裂，父子2人也受困車內。

警消獲報到場，先救出副駕駛座的邱父，但他頭部受到重創已無生命跡象，緊急送醫搶救仍不治；邱姓少年頭部、雙膝撕裂傷、左手腕骨折變形，意識仍清楚，送往頭份市為恭醫院發現有顱內出血狀況，再轉送台中沙鹿童綜合醫院急救，仍在醫院觀察中。

疑因糖尿病視力不佳 讓無照兒開車竟釀悲劇

邱姓少年經抽血檢測並無酒駕，邱母哀傷表示，邱姓少年是獨子，家中經濟都由丈夫支撐，知道兒子無駕照，平時並不會把車借給兒子開，但昨天下午是丈夫開車載兒子到頭份一家釣蝦場工作，因丈夫患有糖尿病，可能晚上視力不佳，再加上工作疲憊，才交由無照的兒子開車返家，沒想到離家僅剩不到1公里，竟發生如此嚴重意外。

警方透露，該路段夜晚昏暗、又位處出彎道後的筆直路段，應是車速過快才釀成悲劇，但該路段無路口監視器，因此確切肇因都須等邱姓少年傷勢穩定後，才能進一步調查釐清，但後續仍會依無照駕駛開罰6000元，並依過失致死罪嫌移送少年法庭。

頭份為恭醫院表示，糖尿病患者確實可能因為血糖過高導致視力衰退、視網膜剝離等症狀，到夜間燈光昏暗時病症會更明顯。警方呼籲，身體不適的民眾若無法開車，應找成年有駕照親友代駕，或搭乘計程車等，切勿自行開車，或貪圖方便找人違法駕駛，以免釀成遺憾。