低溫起火害命 義消弟過失致死判刑

2017-10-23 19:43

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕3年多前一場透天厝暗夜惡火，讓救人25年的義消楊鎮印痛失愛女，鑑識人員發現，楊鎮印的弟弟楊鎮遠住處，其冰箱後方雜物是起火點，因未注意壓縮機與木板等雜物，造成罕見的「木材低溫起火」，新竹地院認定弟弟須為這場火災負責，繼6月民事部分判賠楊鎮印夫妻141萬元後，上週刑事部分再依過失致死罪判刑5月，由於楊鎮遠願意再賠償100萬元以和解，因此獲得緩刑2年。

判決書指出，楊鎮遠與哥哥楊鎮印家人共同居住，且楊鎮遠平時使用2樓書房堆置雜物；103年2、3月間，向電器行購得電冰箱1台供己使用；明知且應注意一般使用電冰箱時，其背後、左右等周圍與牆壁應保留適當間隔，以保持通風，電冰箱壓縮機更不得接觸或靠近木板、瓦楞紙等易燃物，否則將有肇致火災風險。

楊鎮遠竟將電冰箱隨意放置於有諸多可燃物的2樓書房，且與牆壁未保留適當間隔以保持通風，又在電冰箱後方放置裝有木板、塑膠拖鞋、橡膠圈及其他教具等雜物高度約30至40公分的紙箱，全未設置隔離或防護措施，致該電冰箱壓縮機與木板、紙箱等易燃物長期接觸後，於103年9月4日凌晨2點半，以低溫起火方式蓄熱燃燒，進而引發火災，火勢延燒整棟房屋，楊鎮印剛考上大學的女兒楊知錡倉皇間逃生不及，吸入濃煙而窒息昏迷，送醫不治。

法官指出，楊鎮遠答應除已履行6月間民庭判賠哥哥與嫂嫂的141萬元外，願額外再給嫂嫂100萬元，以達成和解並換取緩刑，最後刑庭法官依過失致死罪判刑5月，得易科罰金，並給予緩刑2年。