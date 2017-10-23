與女網友床戰2回合 他沒買米漿就「落跑」被告

2017-10-23 17:38

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子被控趁女網友小美（化名）酒醉之際性侵，張男喊冤說，2人你情我願床戰2回合，因小美要求他買米漿，但他跑回家才被告；新北地檢署調查，小美曾還傳訊斥責「你跑掉我就報警處理」，案發後又與友人高興聚餐PO網，與一般被害者反應不同，且她身體並無其他傷勢，處分不起訴。

本案發生於今年6月5日，年約40歲的張男透過網路結識小美，隔天就相約外出見面；小美指控，外出時由於喝醉酒，張男竟把她載到摩鐵，趁她意識模糊之際性侵，直到7日早上8時許，她才驚醒，張男卻對她說：「我要去買早餐」，她回說：「這裡不是有供早餐？你不是說過你不能碰我？」

小美說，張男當時保證會負責，還問她要吃什麼早餐，她因為害怕就請張男順便買一杯米漿回來，隨後再度昏睡，直到10時許起床後才發覺張男已經逃跑，發訊息、打電話，張男均拒接，她只好下樓請櫃檯人員報警處理。

張男喊冤說，第一次性行為前，他曾問小美說：「要不要開戰？」小美回說好，第二次是小美主動問：「你還可以嗎？」他回說：「做早操嗎？」2人床戰2回合，早上時由於自己胃脹氣，才想出門買藥與早餐，小美要他順便買米漿，但因藥局沒開他就直接回家，小美隨後暴怒，質疑他在玩弄感情並提告。

檢方調查，小美曾坦言要求張男買米漿，但因張男沒依約定返回，她之後氣憤傳訊：「如果你跑掉我就報警處理」、「要和解嗎？」同日下午又不斷聯繫張男，而所謂「如果你跑掉我就報警」，含有「若不跑掉可不報警」之意，小美被侵害後反應與一般性侵案被害者不同，且她頭、肩頸、四肢、下體等均無傷勢，案發後，又與友人開心合照並PO網，處分不起訴。

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