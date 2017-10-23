35年無身分女 為子脫離黑戶獲新生

王女夫妻與戶籍員林婉晴（左一）分享喜悅。（記者張軒哲攝）

2017-10-23 16:55

〔記者張軒哲／台中報導〕35歲才拿到身分證！台中市王姓女子自稱命運多舛，出生至今皆無身分，也未上過學，因擺地攤結識31歲吳男同居懷孕，去年謊報友人身分證字號順利入院產下一子，因母親無身分，導致醫院無法開立出生證明，王女向台中市大安戶政所求助，警方一度懷疑王女是通緝犯或中國偷渡客，但戶政與警方多方追查王女戶籍資料、比對指紋檔案，皆無所獲，並依「無戶籍人口補辦戶籍登記」讓王女拿到身分證，脫離35年黑戶身分。

70年次王女與吳男平日在流動夜市販售衣服，王女去年在吳男陪同下，向吳男戶籍所在地台中市大安區戶政所求助，大安區戶政所主任江玉鈎指出，在戶政多年從未遇見像王女的黑戶個案，王女自稱出生於台中，童年記憶唯一印象是曾祖母，6、7歲時曾祖母過世了，後來被輪流寄養於不同親友的家庭，12、13歲寄養夜市擺攤的夫妻待她不好，因此離家與男友同居，那對夫妻也沒找過她，曾到新北市當服務生，後來到夜市擺攤賣衣服多年。

王女從小未曾上學，識字不多，靠著看電視自學識字，需要就醫時就借朋友的健保卡，遇到臨檢時也以未帶證件為由謊報朋友的身分證字號順利過關。吳男跟王女交往時，一度懷疑王女已婚，才不敢出示身分證，直到產後還拿不出證件，才相信她過了35年「黑戶日子」。

王女直至105年5月於北屯區一間婦產科醫院產子後，導致醫院無法開立出生證明書向戶政所辦理出生登記，加上男嬰出生身體狀況差，持續住院治療，沒有健保的情況下，借錢償還40萬元醫藥費，才深知沒有身分的不便，決心向戶政所求助。

江玉鈎指出，王女長相清秀，濃眉大眼，談吐得宜，不像未受過教育者，連警方製作筆錄也覺得匪夷所思，但透過10餘個警政跟戶政單位，皆查無所獲，未有相關戶籍或犯罪紀錄，為了孩子權益，1個月後讓王女拿到身分證，也領回多數醫藥費，夫妻也開心登記結婚，與戶政人員分享油飯。

大安區戶政所戶籍員林婉晴指出，依《無戶籍人口補辦戶籍登記注意事項》針對王女身分函查內政部移民署、警政署刑事警察局等單位，協助查對王女戶籍資料、指紋檔案，去年7月各機關函復王女不是偷渡客、失蹤及通緝人口後，才協助申請。