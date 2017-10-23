幽靈妻分財產 家族訴請婚姻無效

陳男戶籍出現幽靈妻，家人傻眼訴請婚姻無效，台東地院判准。（記者陳賢義攝）

2017-10-23 16:28

［記者陳賢義／台東報導］台東陳姓男子去年8月病逝，家人為其辦理除除戶過程中，赫然發現陳男戶籍謄本竟登載於93年3月2日與1名印尼女子結婚；告別式不見奔喪，卻憑空冒出1名幽靈妻，陳男家族傻眼，為防財產落入陌生人手中，向台東地方法院訴請婚姻無效獲准。

判決書指出，陳男是在105年8月間死亡，因膝下無子，父母均已去世，陳男胞兄因而認為自己是唯一的繼承人，但在辦理除戶及繼承程序中，赫然發現陳男在93年3月2日與1名陳姓印尼女子結婚。陳男胞兄指稱，家族中從未舉行弟弟的結婚儀式，族人也未聽聞有這段婚姻，陳女也從未與弟弟共同生活，出殯時也不見陳女來台奔喪。

陳男胞兄證稱，他與弟弟曾一起在台中工作5、6年，弟弟從未提及已結婚，他既不認識也未曾見過陳女。陳男大嫂則指稱，小叔曾跟她說要結婚，並表示不用付錢，還有錢可以拿，叫她不要煩惱，她不知道小叔有沒有結婚，也從來沒有看過小叔的太太。

台東地院調閱陳女出入境資料，發現陳女是在93年5月19日第一次入境台灣，97年5月19日出境後未再入境，經多次傳喚未到庭，因而判決這段異國婚姻無效。