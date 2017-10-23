少女控母親前男友性侵供詞反覆 男獲判無罪

2017-10-23 15:50

〔記者黃建華／高雄報導〕一名汪姓男子5年前短暫和一名寡婦同居，分手後卻遭寡婦唸國中的女兒指控涉嫌性侵，汪男矢口否認，並通過測謊，高雄地院一審，法官發現少女指控遭性侵的時間點前後不一，且對性侵前自己有無穿衣服或裹著毛巾，說詞反覆，且少女曾在心理輔導時說過「想殺死母親與害死父親的人」，判汪男無罪。

檢方起訴指出，汪姓男子曾與被害少女的母親同居交往，汪男涉嫌在2016年5、6月間某日，趁被害少女洗完澡回到房內強壓少女性侵。少女隔年在學校的家庭聯絡簿的「小祕密」寫下此事，校方轉通報警方，而將汪男送辦。

不過，高雄地院審理時，王男矢口否認有性侵少女，並強調，少女指控遭性侵的時間點。他早就與其母分手，並搬離該住處，改行從事瓦斯搬運工作，不可能在那個時間到少女住處犯案，並通過測謊。

法官調查，少女父親在她國小三年級過世後，中國嫁來台灣的母親陸續結交新男友，少女曾在接受心理輔導時說過「想殺死母親與害死父親的人」。

而少女指控遭汪男性侵有多項證詞疑點，包括少女就其遭性侵時，汪男有無使用保險套，向醫師與員警的說詞不一；此外，少女就其遭性侵時有無穿著衣服一是，警詢中先稱洗完澡「穿著外衣」回房就遭被告性侵，間隔1 餘月接受心理諮商時，改稱係「裸身裹著浴巾」回房後即遭汪男性侵，於隔年接受心理衡鑑時，再改稱係「裸身」回房即遭被告性侵等語。

另外，少女就其與汪男進入房間先後，於警詢中證稱其洗完澡後，汪男開門走近其房間，於法院中卻又改稱其回到房間時，「汪男已在房內」等語。法官認定少女對於遭強制性交過程的證詞，有前後不一的明顯瑕疵。法官因此判汪男無罪。可上訴。