亮槍扔擲信號彈 警兵分多路搗暴力討債集團逮人

警方今天將陳嫌及黨羽拘提到案。（記者許國楨翻攝）

2017-10-23 17:08

〔記者許國楨／台中報導〕男子陳品豪以廟會陣頭名義成立「台中市尊鎮會」，為坐大陣頭爭利，除與其他陣頭交惡動輒亮槍嗆聲還替人討債，曾為了催討一筆高達上千萬元的債務到被害人住處扔擲信號彈撒冥紙，因行徑惡劣囂張被盯上，警方今天兵分多路將提報治平對象的陳男及黨羽拘提到案。

警方調查指出，30歲的陳嫌在海線地區以廟會陣頭名義成立「台中市尊鎮會」自任主委，藉以吸收青壯成員及少年壯大勢力範圍，且為了爭取更多出陣頭的機會牟利四處逞兇鬥狠，今年9月間曾因陣頭轎班問題與清水區某宮廟人員起衝突互別苗頭，陳嫌一方不斷多次向對方嗆聲，若敢出面跟他輸贏就要對其開槍並亮槍威嚇。

此外，陳嫌僅因細故與人結怨，曾多次率旗下5至20名成員分持棍棒、爆裂物等物至被害人住處砸毀車輛、門窗、監視器設備報復示威，同時為替人討債除撒冥紙、持槍械恐嚇被害人，還曾為了催討一筆高達900萬元的債務，率手下至債務人住處前扔擲信號彈逼債，導致被害人心生畏懼分期還債。

案經台中市第六分局獲報長期蒐證監控，今天見時機成熟會同刑事局第六大隊第二隊、台中市刑大偵七隊、保安大隊特勤中隊等單位，動員70多名警力拂曉出擊掃蕩，除在陳嫌開設在沙鹿區的燒烤店將提報治平對象的陳嫌拘提到案，也在尊鎮會等據點將其他十名黨羽查獲到案。

警方同時查扣鎮暴槍、道具槍、電擊棒、球棒、幫會制服、幫會請柬等相關贓證物，初估該集團起碼涉及5起以上的暴力討債案，訊後全案依組織犯罪防制條例、妨害自由、毀損等罪嫌送辦。