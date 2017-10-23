回愛巢撞見愛人與前男友吵飯 一刀刺死情敵

謝姓男子撞見女友竟與杜姓前男友床上激戰，當場飆罵三字經。（情境照）

2017-10-23 14:51

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹謝姓男子8月間回到租屋愛巢，一進門撞見女友竟與杜姓前男友床上激戰，當場飆罵三字經，杜男則持水果刀反嗆：「她本來就是我的。」謝男怒火中燒，奪刀反刺杜男腹部，送醫不治，警方到場逮捕在現場徘徊的謝男。謝男坦承殺人犯行，新竹地檢依殺人罪嫌起訴。

檢警調查，謝男（40歲，有竊盜、槍砲前科）與賈姓女友（36歲）共住一套房。46歲杜男是賈女前男友，因杜男和賈女媽媽熟識，分手後仍常去賈女媽媽家，他因此也認識杜男。

謝男向檢警抱怨，曾兩度在住處附近超商發現賈女和杜男舊情未了，公然擁抱、親吻，還曾抓姦在床，當場逮到兩人在杜男家做愛，當時也大吵一架。

今年8月間杜男在賈女媽媽家喝酒，他送吃的東西過去，也坐上餐桌一起聊天。席間，杜男佯裝先回家，但他懷疑杜男想趁他在這裡喝酒的空檔，跑去找賈女纏綿。

果不其然，十分鐘後他也返回住處，發現杜男機車停門外，他進大門後，發現房門深鎖，耳旁傳來男女交歡聲音，氣得衝進房，撞見賈女和杜男一絲不掛床戰，他怒飆三字經，責罵賈女：「你討客兄！」揮拳毆打賈女。

杜男嗆聲：「她本來就是我的，你憑什麼搶？」謝男要求杜男5分鐘內穿衣服離開，但他進房後又發現對方仍在房間內，兩人發生爭吵，謝男拿刀刺中對方肚子，並逃離現場，杜男送醫不治。全案依殺人罪嫌提起公訴。