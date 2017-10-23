救救標籤犯！ 司改會籲落實「偵查不公開」

司改會23日召開「落實偵查不公開，救救標籤犯～啟動偵查不公開專案」記者會，呼籲社會重視這個議題。（記者張嘉明攝）

2017-10-23 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕民間司法改革基金會今日早上在立法院招開記者會，呼籲檢警機關應落實「偵查不公開」的原則，否則當事人一旦被貼上罪犯標籤，即使事後獲得不起訴或無罪判決，也會變成被貼上犯罪記號的「標籤犯」，對當事人的生活與身心狀況造成不可磨滅的傷害。

綜合媒體報導，民間司改會指出，當社會發生重大刑案時，偵查中常常會有資訊外洩的情形，讓本該受到無罪推定原則保護的犯罪嫌疑人，遭到社會公審或網路肉搜，此舉是否為檢警機關刻意釋放偵查中的資訊，以此影響社會輿論？民進黨籍立委尤美女也表示，目前社會新聞的大問題，就是人們已經認定某人為殺人犯，就算事後重獲清白，他也無法真正地擺脫污名。

記者會現場也邀請到在2013年因「媽媽嘴咖啡店雙屍命案」而受到波及的咖啡店老闆呂炳宏與曾被報導涉入共諜案的郭玫蘭，分享自己的心路歷程。呂炳宏回憶，當初雖然早在命案發生的同年3月就已經擺脫嫌疑，但至今仍舊無法擺脫「殺人犯」的汙名，另外，當初法官因罪證不足，判定他交保，檢察官竟然對媒體說：對不起死者，讓他氣憤地感嘆：「查不出事實真相，才是對不起死者吧？」

呂炳宏指出，事後由於生活跟事業都大受影響，曾考慮過申請國賠，但卻被承辦檢察官當面告知說：告也沒用。至於另一位受害人郭玟蘭也表示，因為當初的事件讓自己的事業與家人都受到嚴重影響。

民間司改會強調，要替「偵查不公開」一事公開發聲，並替檢警洩密下被冤枉的受害者討回公道。專案小組召集人施泓成律師則表示，將設立偵查不公開申訴專線，受理民眾檢舉，也會成立義務律師團，協助民眾訴請國賠等其他權益恢復事項。

記者會邀請媽媽嘴老闆呂炳宏（右）與前中央社記者郭玫蘭（左）現身說法。（記者張嘉明攝）

呂炳宏表示，事件過後，不但無法擺脫「殺人犯」的汙名，想申請國賠也求助無門。（記者張嘉明攝）