太電掏空案前副董繆竹怡落跑 北檢發布通緝

2017-10-23 14:36

〔記者謝君臨／台北報導〕太平洋電線電纜公司前、後任董事長孫道存、仝清筠及前副總兼財務長胡洪九、仝的秘書黃靜琳、前副董事長繆竹怡等5人，均因太電掏空案被判刑定讞，其中孫、胡在上月29日已入監服刑，至於繆則在最高法院審理期間潛逃出境；據了解，台北地檢署已對繆發布通緝，通緝時效30年。

此案包括孫道存在內共5名被告，分別被最高法院判刑1年6月至14年6月不等，除了被判刑4年4月確定的繆竹怡，在法院審理期間即出境未到外，其餘4人均已如期報到，仝清筠、黃靜琳，都可以易科罰金，上月29日，兩人已到北檢執行科繳交罰金。

繆竹怡自1991年7月至1992年9月間，擔任太電副董事長兼總經理，負責公司業務決策及財務、人事等事務監督工作，卻利用他掌控的私人企業與公司進行虛偽交易，虛灌營收，損及公司利益，一審被依背信罪判刑6年，二審改判4年4月，今年8月31日最高法院駁回繆上訴定讞。

之後，最高法院通知最高檢察署啟動防逃機制，北檢請檢察事務官聯繫被告，並監控胡、孫等人行蹤，但繆行蹤成謎，直至調閱出入境紀錄，才知他早在法院審理期間就搭機出國。

檢方2004年起訴太電遭掏空200億元案，歷審皆認定胡洪九未經董事會同意並違反政府禁令，在中、港等地成立太豐行等多家子公司，進行「假買賣、真掏空」；而孫道存配合隱瞞董事會、草率簽署文件，使胡順利掏空太電資產。