為買沖天炮 國中生無照自撞1死1重傷

台中兩名國中生昨天為買沖天炮無照騎車，卻在太平山田路失控自撞護欄、水泥基座，因頭部重創，釀成1死1重傷憾事。（記者陳建志翻攝）

2017-10-23 14:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中市朱姓（14歲）、鄭姓（13歲）國中生，22日無照騎機車雙載又沒戴安全帽，在太平東汴的山田路51巷旁下坡處，失控自撞釀成1死1重傷，警方連夜調查發現，兩人昨天和另一名宋姓同學騎腳踏車從東區到事故地點旁的大伯魚池遊玩，3人突然想放沖天炮，才由朱男騎著伯父已經報廢的機車載鄭男，前往附近雜貨店買沖天炮，回程經下坡處卻失控釀成憾事。

警方調查發現，朱姓、鄭姓和宋姓3名國中好同學，昨天早上8點相約在東峰國中校門口集合，3人各自騎單車，一路從東區經太平長龍路，騎到太平山田路朱男伯父開的魚池玩，中午時3人提議去買沖天炮放，由朱男騎著伯父已經報廢的機車載鄭男到附近的雜貨店買沖天炮，宋生則騎腳踏車跟著一起去。

回程時宋生自己騎腳踏車走在前面，回到魚池後遲未見兩人返回，再度騎單車回去找人，才發現兩人已經撞上路旁的水泥護欄和基座倒地不起，趕緊到附近攔車求救，由民眾幫忙報案叫救護車。

救護人員獲報趕到時，有兩名熱心民眾已經在幫朱男做CPR，接手評估後發現已經沒有呼吸心跳，經送醫急救仍不治，鄭男也因頭部重創意識模糊，經轉送中國附醫發現雙側硬腦膜下腔出血緊急開刀，目前仍在加護病房觀察。

警方調查發現，該輛肇事機車為朱男伯父所有，是未懸掛車牌的報廢車，朱男伯父表示，該輛機車平常僅在魚池內活動代步，鑰匙都插在車上，昨天事故發生前剛好離開魚池到市區，並不知道姪子騎車外出。

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