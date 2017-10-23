1.8億存款僅剩5700元？ 中醫師怒打老婆判賠10萬元

2017-10-23 14:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕具有博士學位，在台中市開設診所的吳姓醫師，前年10月怒打髮妻盧女成傷，盧女提起民事訴訟，索賠600萬元的精神慰撫金，吳男宣稱他開診所19年來，財務都交給髮妻處理，2013年父親過世需錢治喪，卻驚見存摺應有1億8000萬元存款，卻僅剩5700元，再加上10多年前聽聞盧女外遇，長期累積的情緒壓力爆發，才會出手打老婆，台中高分院相信他是一時壓力與情緒爆發而動手，但「不能合理化其傷害行為，更不能作為免責之事由」，判他應賠償盧女10萬元。

判決書指出，盧女指控說，吳男前年10月18日徒手毆打她，還用腳猛踢她，她的頭部與頸部等處受擦挫傷，身心相當痛苦，索賠600萬元精神慰撫金，吳男答辯說，打老婆是事實，他已因傷害罪被判處拘役40日（可易科罰金4萬元），但打老婆的動機，是他從1995年7月起開診所，財務都交給盧女打理，至2013年11月父親過世，存款應有1億8000萬元，他想領錢治喪，卻驚見存款只剩下5700元，再加上1997年間一名女子告訴他，盧女外遇並介入對方家庭，他累積10多年的精神壓力爆發，才會對盧女揮拳相向。

吳男控告盧女背信與侵佔罪，盧女也反告誣告罪，台中地檢署裁定兩人都不起訴，台中高分院調閱地檢署卷宗，檢察官曾調查吳男經營診所的收入，從1995年7月至2013年11月為止，共約19年的收入資料，扣除2001至2003年這3年無資料，這段期間診所共有健保給付收入8178萬餘元，自付額與掛號收入8500萬元，合計1億6678萬餘元，吳男所指的1億8000萬元收入之說可信，吳男進一步解釋說，這19年來診所等各項支出約1億餘元，餘額至少還有6600多萬元，盧女雖在他的追問下，在2013年11月下旬拿出330萬餘元，但仍有高達數千萬元的短差（不包含2001至2003年，約為6000餘萬元）。

檢方認為，雙方對存款金額的說法差異甚大，不過，雙方是夫妻，盧女沒有外出工作，從事「家務勞動」的支出難以計算，吳男對盧女亦有扶養義務，縱使盧女花用無度，導致存款數字不如吳男的預期，也沒有侵佔與背信之虞，裁定盧女不起訴處分，至於誣告罪部分，吳男提告並非無據，也裁定吳男不起訴。

台中高分院認為，盧女外遇之說，並無證據可證明，台中高分院相信吳男是在懷疑妻子給他戴綠帽，以及自認存款被侵吞的情緒壓力下揮手打老婆，但壓力與情緒不能合理化打老婆的行為，更不能作為免責的理由，不過，盧女索賠600萬元太高，應以10萬元適當，據此判決吳男應賠償10萬元，吳男不能上訴，盧女可上訴。