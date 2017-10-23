菊島反毒教育展開幕 防範新世代染毒為優先

澎湖縣毒品防制中心與中國信託反毒教育中心，共同舉辦菊島反毒教育。（記者劉禹慶攝）

2017-10-23 13:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖雖然號稱治安全國第一，但吸毒人口年齡層下降，卻成為最大的隱憂；澎湖縣毒品危害防制中心與中國信託反毒教育基金會舉辦的「城市淨化、無毒菊島、迎向世界最美麗海灣」反毒教育展，今在救國團青年活動中心熱鬧開幕。

根據衛生福利部統計，近年來吸毒人口有逐漸下降趨勢，105年學生藥物濫用個案通報已有1006人，以國、高中職學生為主，佔超過9成。中國信託反毒教育基金會針對學生團體與一般大眾，結合擴增實境新科技、最新毒品資訊以及毒品個案人生故事特舉辦反毒教育特展，希望反毒意識深植於觀展者心中，並建立正確毒品觀念。

今日開幕式由縣長陳光復、副議長陳雙全、議員陳慧玲、呂黃春金、衛生局長陳淑娟、副局長樓亞洲、警察局長劉祥浤、教育處副處長莊華州、檢察長鄭鑫宏、中國信託反毒教育基金會副董事長王卓鈞、執行長張治平、中正國小校長林宗彥等人共同剪綵；此次中國信託反毒教育基金會自台運送多樣動、靜態儀器、展品供民眾參觀，展期自即日起至11月1日止。

陳光復表示，澎湖今年1至6月共查獲毒品案件合計59件65人，年齡大都分佈於19-28歲間，以年輕族群居多，陳縣長宣示反毒決心，不容許毒品危害青年幼苗與社會，縣府有責任為社會治安、家庭幸福，建立無毒環境，讓青年學子幸福快樂成長。