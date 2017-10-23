中市重劃區共管清理工程 3名工人昏迷送醫

消防局獲報進入共管內搶救。（記者許國楨翻攝）

2017-10-23 13:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區十四期重劃區今天上午由工人進行共管清理作業時，因廠商未將抽風、氣體檢測等程序做好，導致3名工人吸入大量廢氣在裡頭身體不適相繼昏迷，消防局獲報趕到現場將3人陸續救出送醫，所幸均無生命危險，台中市勞檢處已介入調查工安問題、釐清究責。

這起工安意外發生在今天上午11時許，4名工人進入位在北屯區十四期重劃區內昌平東六路、松觀路口的共同管道進行清理作業，突然傳出有三名工人疑因沼氣濃度過高相繼昏迷在共管內一米深處，消防局獲報出動四平、文昌、大誠、北屯分隊趕往搶救，先救出60歲的張姓工人，意識清楚，被送往中國醫藥大學附設醫院。

此時有其他工人反應還有同事在下水道內，消防人員緊急搶救陸續救出分別42歲、58歲的葉姓及賴姓兩名工人，但兩人意識昏迷不清，經送醫已陸續恢復意識，所幸均無生命危險，現場經使用氣體偵測器發現一氧化碳超標，同時通報建設局、勞檢所等相關單位。

建設局表示，廠商為驗收共同管線工程，進行泥沙清除作業，為求一時方便，未將抽風、氣體檢測等程序做好，且將小型燃油發電機放在管線內導致廢氣積累管中，工人大量吸入後導致身體不適，將依契約違約規定加重廠商扣款。

此外，台中市勞檢處也將介入調查工安問題，為避免後續再有類似情形發生，廠商未來再進行共管清理程序時，將邀集監造單位到場確實做好抽氣檢測等相關準備工作。

消防局獲報進入共管內搶救。（記者許國楨翻攝）

台中市北屯區十四期重劃區共管清理工程傳工安意外。（記者許國楨翻攝）