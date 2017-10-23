滿州國慶鳥遭劫 保七反獵鷹搗獵戶「冰箱」逮3嫌

保七「冰箱」反獵鷹逮三嫌，猛禽都成屠體。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-10-23 13:37

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島今年秋季猛禽過境數量多，不肖民眾在滿州山區違法盜獵夜棲的保育類灰面鵟鷹（國慶鳥），保七總隊第八大隊長時間埋伏訪查，除了嚇阻上山獵鷹歪風，也在獵戶冰箱起出疑似灰面鵟鷹或赤腹鷹屠體35隻、內臟1包，將3名犯嫌送辦，保七第八大隊也強調，稽查行動不只在山區，「冰箱」也是強力查緝重點，不肖獵戶不要心存僥倖。

這起20日凌晨發動反獵鷹突襲行動，保七總隊第八大隊結合屏東林區管理處及墾丁國家管理處、屏東縣政府警察局恆春分局等人員，由檢察官黃彥凱持法院搜索票指揮，兵分多路於滿州鄉里德村、響林村一帶執行搜索，在3處民宅起出疑似灰面鵟鷹或赤腹鷹屠體35隻、內臟1包（均待鑑定）、空氣槍2枝，空氣槍瓦斯鋼瓶59瓶、鋼珠2包，逮捕董姓、郭姓及莊姓等3三人。

經地檢署檢察官訊問，認其3人涉嫌違反野生動物保育法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，其中董嫌部分經向法院聲請羈押獲准，郭、莊兩嫌則無羈押必要，分別以4萬元及3萬元交保候傳。

當地居民表示，今年鷹群過境數量多，10月初就常聽聞山區鞭炮趕鷹，準備夜間獵捕灰面鵟鷹，也看到警方在道路或山區埋伏，卻難以對付神出鬼沒的獵戶，所幸在地檢署協助下，查獲「冰箱」屠體也能反獵鷹，未來可望壓制獵鷹人囂張氣燄。

保七「冰箱」反獵鷹逮三嫌。（記者蔡宗憲翻攝）

保七「冰箱」反獵鷹逮三嫌，猛禽都成屠體。（記者蔡宗憲翻攝）

保七「冰箱」反獵鷹逮三嫌，猛禽都成屠體。（記者蔡宗憲翻攝）

保七起出疑似灰面鵟鷹或赤腹鷹屠體35隻、內臟1包（均待鑑定）、空氣槍2枝，空氣槍瓦斯鋼瓶59瓶、鋼珠2包。（記者蔡宗憲翻攝）

保七起出疑似灰面鵟鷹或赤腹鷹屠體35隻、內臟1包（均待鑑定）、空氣槍2枝，空氣槍瓦斯鋼瓶59瓶、鋼珠2包。（記者蔡宗憲翻攝）