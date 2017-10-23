詐騙車手齊出動 2個月狂領千萬元 一次全就逮

埔里分局破獲詐騙集團，逮捕3名集團幹部及13名車手，訊後依違反組織犯罪條例、詐欺等罪嫌移送法辦。（圖：埔里分局提供）

2017-10-23 13:23

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里警分局今破獲詐騙集團，逮捕洪姓男子等3名幹部及13名協助提領贓款的車手，警方調查，該詐騙集團今年5至7月間涉嫌以「假冒熟人借錢」、「解除購物分期付款」等名目向30餘名被害人詐騙，期間提領上百次，金額高達上千萬元，訊後依詐欺及組織犯罪條例將16人移送法辦。

埔里警方有鑑於今年5至7月埔里、國姓地區的超商或金融機構ATM提款機異常提領次數攀升，調閱轄內路口監視器，陸續掌握數名詐騙集團車手及犯罪車輛資料，報請南投地檢署指揮偵辦，發現年僅32歲的洪姓、盧姓、廖姓嫌犯，以轄內平價旅館、旅舍為基地，吸收埔里、國姓及高雄地區車手成員共13人，其中還有3名未成年車手，短短2個月即提領上百次，詐騙金額高達上千萬元，已陸續清查30餘名被害人。

埔里分局長潘金葉表示，詐騙集團相當狡滑，平時除了使用家人的交通工具，也使用白牌車輛掩人耳目，幾乎所有車手都充當人頭帳戶，還有專門水房協助洗錢，惡性重大，埔里警方首次以組織犯罪條例及詐欺罪嫌報請南投地檢署指揮偵辦，並請檢院單位加重刑罰，希望能達到遏止效果，也呼籲民眾接獲可疑電話、簡訊或通訊軟體訊息，謹守「一聽、二掛、三查」原則，保持冷靜，或打110、165反詐騙專線求助，以免受騙。

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