買電冰箱店家不讓換貨 莾男竟縱火燒電器行

2017-10-23 12:58

〔記者楊國文／台北報導〕53歲宜蘭男子林俊廷購買電冰箱後，認為電冰箱故障，但電器行不讓他換貨，先恐嚇要讓店家「大小死亡」，兩周後到電器行縱火，不僅燒毀店家電視機、電冰箱等家電，還波及附近店家，去年被依殺人未遂罪判5年6月定讞，高等法院今再判林男須賠電器行371萬多元損失。

判決指出，林男於2015年4月18日晚間，在宜蘭大學旁的電器行購買全新電冰箱，返家使用後認為冰箱故障，多次打電話要求電器行老闆更換，甚至放話恐嚇稱「如果2天內不換冰箱，就去店裡弄2次，超過4天，就弄4次，超過12天，就大小死亡」。但電器行老闆仍表示，會派人教林如何操作電冰箱，即使要更換商品，依公司規定，也須有一定的程序，總公司會派人鑑定。

林男不滿，先購買25公升的95無鉛汽油，隔月6日下午去電器行內縱火後逃離，火勢迅速蔓延，電器行老闆娘目擊林男縱火經過，報警並通知附近住戶趕快逃命，警消獲報迅速趕來撲滅火勢，所幸未鬧出人命，但已燒毀電器行內的電視機、電冰箱、洗衣機等大批家電，還波及附近商家，惡臭濃煙也造成附近一所國中被迫停課，師生全部疏散。警方循線將林男逮捕，電器行則對林男提告並求償599萬元。

林男供稱，是電器行店家不對在先，他是被逼的，賣給他的東西有瑕疵，卻不讓他換新的電冰箱，放火並無殺人之意，也未恐嚇。

刑責部份，最高法院去年依殺人未遂罪判5年6月定讞。民事方面，高等法院認為電器行求償過高，依電器行申報營利事業所得稅時，申報非營業損失371萬多元，今判林男須賠電器行371萬多元損失。還可上訴。