愛國者飛彈車出「撞」況 網友：駕駛兵要飛天了

一輛愛國者三型飛彈車，疑似在轉彎時與後方轎車發生擦撞，造成轎車車頭毀損，所幸沒有傳出人員傷亡。（圖擷自臉書粉絲團《爆料公社》）

2017-10-23 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕今天上午11點許，新店安一路跟安忠路路段發生一起軍車與民車擦撞的車禍，一輛愛國者三型飛彈車，疑似在轉彎時與後方轎車發生擦撞，造成轎車車頭毀損，所幸沒有傳出人員傷亡。

有網友在臉書粉絲團《爆料公社》PO文表示，新店安一路跟安忠路，靠近景文科技大學的路口，今早11點許，一輛愛國者三型飛彈車在轉彎與後方轎車發生擦撞意外，轎車車頭毀損，所幸無人傷亡；空軍官員表示，該車為隸屬於空軍防空暨飛彈指揮部所屬的愛國者三型飛彈車，在進行例行訓練時，與民眾車輛發生擦撞，強調愛國者三型飛彈並未受損，詳細肇事原因還有待進一步調查。

綜合媒體報導，轎車駕駛表示，他原本停在軍車後方等待軍車轉彎，不料軍車疑似發現轉彎空間不足，直接倒車撞上他的車頭，軍方當場承諾會負責。

許多網友紛紛表示：「正副駕駛跟押車士官要飛天了」、「撞到比進口車、超跑還貴的車」、「要發防避免被後車追撞小卡了」、「報告寫不完了，開檢討會」、「運送軍事武器，像無前導車無交管後方也無軍車跟隨，真是便宜行事」。