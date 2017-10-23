誤將超商看書警當文青男 車手就逮嘆「百密一疏！」

劉男坦認當詐團車手被警方帶回偵辦。（記者許國楨翻攝）

2017-10-23 11:43

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局永興派出所警員沈修安上週五在超商執行守望勤務，進入超商內以看書做掩護觀察動態，果然隨即有劉姓車手進入超商ATM提領贓款，被看在眼裡的沈員甕中捉鱉逮個正著，起出銀聯卡、贓款等證物後送辦。

警方指出，沈員當天下午在漢口路上一家超商內謹慎注意風吹草動，未免遭車手識破身分，還帶了一本書再透過餘光監控所有至ATM提款的人，果不其然，沈員於超商內坐定打開書不久，就看到29歲的劉姓男子左顧右盼、神情緊張的走向ATM提款機，沈員不敢大意，透過書的空隙不斷觀察。

只見劉男在領錢過程中不停四處張望警戒，且領錢時間特別長還不時注意著自己手機，似乎不斷在跟別人聯繫，沈員心想「領個錢這麼不專心，莫非領的不是自己的錢？」見時機成熟，便趨前表明警察身分並要求劉男出示身分證明查證。

劉男自以為已經很謹慎防範，突然有警察現身在後著實嚇了一大跳，但仍故作鎮靜提供身分證號碼予警方查詢，沈員見劉男以銀聯卡提領現金，眼睛餘光也瞄到劉男錢包中還藏著厚厚一疊銀聯卡，詢問這麼多銀聯卡何處取得？劉男支吾交代不清，眼見紙包不住火將身上包含銀聯卡共計77張、提領贓款6萬8000元及犯罪用手機全數交出。

劉男供稱，今年9月下旬透過網路遊戲接觸到詐團，並以提領贓款百分之一的報酬被招募當車手，當天進入超商誤將看書的警察當成文青男真的是百密一疏；警方則在訊後將全案依詐欺罪嫌送辦。

沈員見時機成熟上前盤查劉男。（記者許國楨翻攝）