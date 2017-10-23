帳戶疑遭詐騙列警示戶 被調查9年多終還清白

詐團冒名開戶留下嫌犯指紋，9年多才找到宋姓疑犯，被冒名的許男才鬆了一口氣。（記者楊政郡翻攝）

2017-10-23 11:42

［記者楊政郡／台中報導］許姓男子9年餘前，遭詐欺集團冒名開戶，當年跑了好幾趟法院雖查明是被冒名，但找不到嫌犯，一直都是警示戶，讓他到其他金融機構開戶受到嚴重影響，一分局偵查佐陳青鴻今年將疑犯指紋等相關跡證，又送刑事警察局，比對出在監的宋嫌，他也坦承犯行，供稱是他加入詐團首件冒名開戶作品，印象特別深刻，全案依偽造文書等涵送法辦。

97年間一分局公益所受理許男報案，指他遭冒名開戶且涉及詐騙案，警方把他當車手調查，或是詐欺幫助犯調查，一直跑地檢署接受偵訊，後來總算查到不是他的指紋、筆跡，檢察官才給他不起訴處分。可是找不到疑犯，該帳戶一直是警示戶，無法解除，連帶影響他要到其他銀行開戶，都受到或多或少的刁難。

此案當初警方以在開戶文件上找到疑犯指紋，但資料庫資料不足，比對不出來，今年初偵查佐陳青鴻接手懸案，重新整理關鍵證據，送刑事局重新鑑驗，過濾出因詐欺案服刑中的宋男。

陳姓偵查佐就訊宋嫌（47歲），他坦承持假證件開戶，他供稱97年間他還在工地工作，但收入不穩定，朋友慫恿加入詐騙，後來工人跑光了，他也加入集團，當年上手交給他許男的資料，並指示前往銀行開戶，領到3000元酬金，這是他冒名開戶第一次，已經還是快10年還是查出來。

97年間有被害民眾接到自稱桃園地檢署檢察官的來電，誆稱名下帳戶涉及不法，必須進行金融監管，誘騙被害人匯出28萬元到指定帳戶（許某帳戶），因此許某帳戶一直被列為警示戶。

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