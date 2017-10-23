北檢偵辦遠雄弊案 最快本週五前偵結

2017-10-23 11:33

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦遠雄創辦人趙藤雄涉遠雄人壽掏空案、行賄前營建署城鄉發展分署長洪嘉宏眷改弊案，7月初聲押禁見趙藤雄、新北市議員周勝考獲准，9月中再聲押禁見洪嘉宏獲准，由於趙藤雄、周勝考已延押過1次，羈押期限將於本月底到期，因此全案最快將於本週五前偵結，趙等人恐依貪污罪嫌起訴。

北檢偵辦遠雄弊案可概分為4部分，一是遠雄人壽掏空案，二是包括海山煤礦開發案等多起新北市土地工程弊案，三是大巨蛋案，最後則是前年10月發動搜索的遠雄眷改案；今年6月，檢廉兵分50路搜索，約談趙藤雄、周勝考等66人，檢方訊後認為趙、周2人涉嫌重大，依涉犯貪污治罪條例向法院聲押禁見獲准。

針對遠壽掏空案，檢廉調查，趙藤雄涉嫌自96年6月起指示下屬，利用人頭公司掩護遠雄建設，承包遠雄人壽相關工程，並以顧問費、設計費等名義墊高工程款，涉嫌掏空遠壽上億元；另質疑遠壽長期代遠雄建設獵地及合建建案，卻只在財報上揭露部分建案，涉隱匿關係人交易、違反證交法等多罪。

土地弊案部分，檢廉鎖定土城海山煤礦、新莊新亞電器廠房轉住宅用地等案，發現2案均在新北市前副市長許志堅任內通過環評，疑有弊端；另，由周勝考實際掌握的勝益營造，與遠雄建設私下合作密切，勝益均標到遠雄大巨蛋與其他建案的土方工程，懷疑周利用議員職權，涉嫌包庇遠雄及自己旗下的公司。

大巨蛋案部分，北檢於8月傳喚時任台北市長的前總統馬英九，及馬市府時期負責與遠雄議約的財政局長李述德等人，釐清案情疑點；至於大巨蛋公安性能審查部分，檢方則陸續傳喚多名外部審查委員；檢廉發現，台灣建築中心前執行長許銘文及數名審查委員，疑似在審查流程上偏袒遠雄，許先前以50萬元交保。

至於眷改標案涉弊部分，檢廉查出，洪嘉宏在營建署城鄉發展分署長任內，涉嫌利用該分署受國防部總政治作戰局委託辦理多項「國軍老舊眷村改建土地核屬大面積（500坪以上）依法標售處分」案之機會，收受投標廠商遠雄的賄賂，使遠雄得以取得上開多項標案；洪嘉宏現因此案在押中。