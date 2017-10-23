三重公園內涉拐走男童 中年男稱：「只想跟他玩！」

公車行車紀錄器拍下羅男與男童在路邊攔公車。（記者曾健銘翻攝）

2017-10-23 10:38

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區昨下午傳出1名5歲男童疑似遭陌生男子拐走失蹤，直到晚間10時許，男童平安無事地被首都客運62號公車送到蘆洲區復興路的公車總站，隨即由警方帶回，警方事後追查，發現35歲羅姓男子涉有重嫌，今日凌晨1時許循線將其逮捕，其供稱只是想跟男童玩，警訊後依略誘罪嫌偵辦。

警方調查，5歲許姓男童昨下午與8歲的姊姊在三重區自強路的廣二廣場玩耍，隨後羅男步行至公園，開口詢問男童：「帶你去另一個公園玩好不好？」男童不疑有他，與羅男一起步行至800公尺外的五常公園，期間還在超商停留喝飲料，2人還開心合影，直到傍晚，8歲姊姊返家後，家屬發現5歲男童不見蹤影，著急地向警方報案。

晚間8時許，男童表示肚子餓，羅男才帶著他到附近的公車站牌搭公車，據了解，他將男童送上62號公車，不僅幫忙出車資，還向司機告知男童應該下車的地點後步行離去，但男童因人生地不熟，最後被公車司機載回蘆洲復興路的公車總站，蘆洲分局集賢派出所警員獲報立即前往將男童帶回安置，隨後通知家屬前來。

三重分局慈福派出所事後追查，發現居住在轄內的羅男涉有重嫌，今日凌晨將其約談到案。家屬向警方供稱，羅男罹患重度智能障礙，平常喜歡跟小朋友玩，對於此次事件感到非常抱歉，羅男也聲稱只想跟男童玩，並無惡意，男童家屬事後也不願追究，但警方訊後仍依略誘罪嫌將他送辦。

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