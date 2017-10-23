長庚科大女學生 校內遇色狼摀嘴、襲胸

2017-10-23 10:20
女學生遭不明男子強行抱住，摀嘴、襲胸甚至企圖將她拖走。（擷取自Dcard）
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有網友爆料，長庚科技大學出現狼蹤！
1名女學生上夜間部課程，20日晚上8點多獨自到校內大樓辦公室找老師，竟在大樓內遭不明男子摀住嘴巴、襲胸還企圖拖走，女學生驚恐掙扎、不斷喊著，有老師在裡頭，該名男子才鬆手逃逸。
事發後女學生通報學校，並驗傷向轄區警方報案，監視器畫面拍下，該名男子年約30歲上下，身材壯碩、戴黑框眼鏡，警方獲報已著手追查男子行蹤。
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女學生遭不明男子強行抱住，摀嘴、襲胸甚至企圖將她拖走。（擷取自Dcard）
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有網友爆料，長庚科技大學出現狼蹤！
1名女學生上夜間部課程，20日晚上8點多獨自到校內大樓辦公室找老師，竟在大樓內遭不明男子摀住嘴巴、襲胸還企圖拖走，女學生驚恐掙扎、不斷喊著，有老師在裡頭，該名男子才鬆手逃逸。
事發後女學生通報學校，並驗傷向轄區警方報案，監視器畫面拍下，該名男子年約30歲上下，身材壯碩、戴黑框眼鏡，警方獲報已著手追查男子行蹤。