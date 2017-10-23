信義百貨週年慶小偷出沒 倉庫被逮竟辯「鬼打牆」

2017-10-23 09:43

〔記者姚岳宏／台北報導〕近日台北市信義區多家百貨舉辦週年慶期間，人潮眾多，34歲柯姓男子卻趁百貨上午剛開門之際，潛入地下室倉庫行竊，當場被員工發現行跡可疑報警逮人，人贓俱獲，沒想到柯男見警方到場卻開始裝傻，答非所問，問他為何拿著別人的東西，他竟不斷嬌嗔說「考倒我了！是鬼打牆！」讓警方啼笑皆非。

柯男雖是男兒身，但講話卻嬌滴滴，不停向警方求饒，他除哭鬧哀求可否押證件讓他離去，並一再脫序演出，辯稱，不知自己是如何進入倉庫，也不知偷來的衣物為何在自己的袋子內，警方要上銬將柯男帶回派出所時，他甚至一再大叫「警察不近人情！」

警方調查，柯男利用百貨公司上午人潮較少之際，伺機闖入地下室倉庫竊取服飾，現場員工發現「怎麼有陌生人在這裡」，通報樓管人員到場，此時柯男開始胡言自語，不停宣稱自己是接獲線索，由不知名人士引導其前來尋友及尋物。

樓管見其隨身攜帶的手提袋內有未剪吊牌的洋裝、斗篷等女裝，經確認都是尚未出售的新品，遂通報警方到場處置。

警方搜查，除發現剛偷來的衣服等贓物，另發現袋裡有小包的安非他命、FM2等毒品及吸食器，柯男見毒品被發現，心更慌了，極力矢口否認持有毒品，由於事證明確，警詢後依竊盜、毒品罪嫌將他移送台北地檢署偵辦。

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