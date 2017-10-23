誤闖台65線往新莊汽車道 機車騎士遭撞飛

2017-10-23 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕新北市台65線今（23）日清晨發生車禍，一輛誤闖汽車道的機車遭後方計程車追撞，駕駛受傷倒地，所幸無生命危險。

今日清晨4點左右，一名75歲民眾騎乘裝有輔助輪的機車誤闖台65線往新莊方向汽車道，黃姓計程車駕駛當時正載著客人前往新莊，準備下匝道時看到這輛機車突然變換車道，反應不及便撞上。

警方表示，騎士多處擦傷，沒有生命危險，初步調查該騎士誤闖台65線汽車道，因要下匝道所以突然變換車道，導致後方計程車來不及閃避，計程車駕駛並無酒駕，詳細事故原因仍有待釐清。