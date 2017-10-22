退伍軍人抗議西堤 王品集團晚間再發聲明滅火

台灣退伍軍人權益保障協會今到西堤鳳山店抗議。（記者陳文嬋攝）

2017-10-22 22:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣退伍軍人權益保障協會今到鳳山西堤店抗議，王品集團由公共事務部總監林淑芬出面對當事人及社會大眾鞠躬致歉，強調沒有歧視退伍軍人，若造成誤解感到抱歉，一度遭退伍軍人圍剿，將發起拒吃行動，集團今晚緊急聲明滅火，王男已接受副店長道歉，退伍軍人同意不再抗議王品，但仍不滿政府漠視態度。

高市1名王姓連長今年10月中旬到王品集團西堤鳳山店應徵見習襄理，疑遭副店長出言羞辱，引發台灣退伍軍人權益保障協會不滿，由理事長黃正忠率退伍軍人、軍眷20多人前往抗議，一行人高舉「王品沒品」、「歧視軍人」等字報。

王品集團公共事務部總監林淑芬回應三點聲明，對於這次求職事件造成當事人及社會大眾觀感不好，她代表公司出面鞠躬致歉，強調沒有歧視任何軍人，若造成大家誤解感到抱歉，但一度遭退伍軍人圍剿。

一行人群情激憤質疑集團歧視軍人，強調事實已造成傷害，卻不承認錯誤，高喊「拒吃王品」、「職業歧視」，認為集團沒有誠意，將發動拒吃行動，要求集團帶副店長出面道歉，否則絕不善罷干休，堅持抗議到底。

王品集團晚間緊急再發聲明稿滅火，強調副店長對此深感歉意，王先生本人也接受致歉；理事長黃正忠表示，既然王品集團及副店長已經道歉認錯，當事人王先生也接受對方道歉，協會尊重雙方達成共識，決定停止抗議行動，才平息整起風波。

集團專案襄理曾宛婷指出，王男到店面試時，公司願意提供工作機會，但因他無餐飲業經驗，必須從計時人員學習起，經王男考量後婉拒，未來將強化幹部的面試訓練，讓每個求職者都能感受到尊重。