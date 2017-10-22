與人夫1天嘿咻3次 告人性侵反被判妨害家庭

2017-10-22 20:26

〔記者王俊忠／台南報導〕黃姓男子結婚後，到吳姓女友住處歸還鑰匙談分手，談著談著卻上了床。吳女得知男友另已婚娶，仍在1天內發生3次性關係，事後卻控訴是黃姓男子性侵。台南高分院依妨害家庭罪卻判吳女4個月徒刑，二審法官查出，黃男離開吳女住處前，開了一張面額500萬元本票給女方，且女方下體無明顯傷勢等，認定吳女是謊稱遭性侵，也許想逃避妨害家庭罪責。

判決指出，黃男與吳女原是男女朋友，黃在103年10月間與另女登記結婚，他為了結束與吳的情侶關係，於同年11月3日晚間9點半，到吳位於台南市住處歸還鑰匙並談分手事宜，吳在不知男友已另婚娶的情況下，與黃合意發生性關係。

後來，吳發現黃的身分證配偶欄已經有配偶記載，得知黃已另婚娶，但吳女仍從4日凌晨到下午與黃男接續發生3次性行為，黃男妻子發現後，向檢警提告吳女涉妨害家庭。

二審開庭時，吳女辯稱11月3日晚間與黃男發生第1次性行為，當時並不知情黃已結婚；但從11月4日凌晨已知黃結婚，到當天下午前又與黃再發生3次性行為，這3次是遭黃強制性侵。

但黃男的說法不同，與吳女交往約1年半，11月3日晚間去找吳女時發生第1次性行為後睡覺；4日凌晨醒來，吳女看到他的身分證得知他已結婚，就大吵一架，他為安撫吳女，再度發生性關係，接著又睡覺，光是4日那天凌晨到下午，睡覺、醒來3次與吳發生性關係，都沒有用強制力。

對此，吳女辯稱，當時是手術結束後兩個多月，身體虛弱，無力反抗男友侵犯。但台南高分院法官質疑吳女，為何在不知男友已婚時與其合意發生關係，得知男友已婚後，就突然虛弱無力反抗對方性侵，且黃男透露11月4日下午離開時，還開了1張500萬元面額的本票給吳女，要給她就醫、補貼精神損失。

此外，對於吳女就醫驗傷報告，法官認為吳女下體並無新生外傷，身體其他部位也無明顯外傷，如真是重壓、強制性侵，吳女反抗之際應會有瘀青或表淺傷害，但都沒有；檢方也認定黃涉性侵部分罪嫌不足，對黃不起訴處分，因此判定吳女所說都是卸責之詞，不足採信。