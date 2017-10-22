危險警告燈是禮讓車輛？ 員警與駕駛當街爆爭執

2017-10-22 18:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕1輛汽車的男性駕駛行經違規嚴重的馬路上，他開啟危險警告燈，旋遭維持行車秩序員警照相，他爆氣地上前與員警理論，聲稱是為禮讓前方待轉車輛通過才開燈，批遇上「一個沒有交通方面知識的警察」。開啟危險警告燈是否有禮讓意思，引發熱議。

該名駕駛21下午駕車行經大寮區鳳林、萬丹路口時，車水馬龍，他前方有部車輛準備左轉，他開啟了危險警告燈，在路口執行交整勤務的員警拿起相機拍照，引發駕駛怒火，沒好氣地問：「你不知道我在禮讓他嗎?」他並將行車紀錄器拍攝下的過程po上臉書。

男駕駛說，因為右邊巷子有藍色廂型車要左轉，而他左邊車道有許多汽機車正在通過，而他也要右轉了，所以沒打算切換到左車道，他當時開啟警示燈、甚至揮手示意要禮讓藍車通過，前方警察卻一直指著他要他離開，甚至拿出相機對著車輛拍照。

他說，他是跟著大貨車跑貨運的，「禮讓它車通過可以關大燈只留小燈，或打警示燈（後方來車也能知道前方有狀況）」，而他習慣打警示燈。

不過從影片對話中，可知員警以為他要臨停載人才示意他快點離開，還說沒違規就不會開罰單，除了拍照外，未將車輛攔下開單。

林園警分局表示，忠義派出因接獲接獲民眾報案，鳳林、萬丹路口旁有多輛違車車輛，嚴重影響交通，因而執行交整勤務，員警見到一部車輛閃危險警告燈靠右方疑似要臨停，上前勸離，駕駛也確實立即離去，因此未開立罰單。

針對駕駛聲稱是要禮讓前車，警方表示經查詢法規，沒有閃危險警告燈是為禮讓車輛的規定，應該純粹是駕駛間默契。多名網友也表示，不知道開啟危險警告燈是禮讓。

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