買房後卻發現社區內竟有4家卡拉OK太吵 買家怒告敗訴

2017-10-22 18:27

〔記者王定傳／新北報導〕林姓女子花1350萬元，透過房仲在新北市中和區置產，事後卻發現社區內竟有4間卡拉OK業者，她認為賣家及房仲隱瞞訊息，害她被噪音及震動干擾，要求賠償123萬餘元；不過，新北地院法官認為，卡拉OK店店名就標示在電梯梯廳牆壁，且她原本就住在附近，判她敗訴，可上訴。

林女提訴指出，104年7月12日，她透過房仲業者，以1350萬元向楊姓男子買下房屋，事後卻發現，社區共有4間卡拉OK業者，營業時間均從晚上11時至清晨4時、上午9時至下午5時，幾乎算全日營業，音量高達60分貝。

林女還指出，賣家明知卡拉OK業者已存在長達15年，噪音及震動擾鄰多年，卻故意隱匿此重要資訊，導致她多花200萬買入，噪音影響家人睡眠，不適宜住居，屬嚴重瑕疵，而房仲對建物周邊半徑300公尺內重要環境設施，負有調查及告知義務，卻未告知，也有過失。

賣家反駁，林女曾與房仲人員前往現場看屋，業者廣告招牌就設在梯廳，且當時均為營業時間，林女也可聽到卡拉OK所產生的聲響，並非故意不告知；法官也認為，林女經過電梯梯廳，上樓察房屋時，就能從梯廳牆壁上輕易看見卡拉OK業者的店名，林女又住在附近，不超過300公尺，不可能不知此事，判決敗訴。