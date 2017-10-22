恆春國三女失蹤案 晚間終於返家

2017-10-22 18:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春國中一名15歲郭姓國三女學生，週五下午4點蹺課後至今都未返家，心急如焚的親友急忙報警協尋，卻始終無任何音訊，同班同學向校方表示，郭生曾說要到南灣與中國來的男網友見面，但警方調查，郭女可能與平日熟識的20多歲男子結伴出遊，已組成專案小組持續釐清案情，所幸傍晚郭女返家，但過程仍待釐清。

「快回家吧，大家都很擔心。」郭女父親下午一度透過《自由》喊話，希望她能儘快回家，或是給家裡一個安全的訊息，畢竟她離家前，沒有與家裡有任何爭執或不愉快，大家都不明白為何她不告而別，更擔心是否生命受到威脅或遭軟禁。

郭父表示，上週五（20日）下午接獲學校消息，才知道孩子蹺課離開，卻想不明白離開的原因，只知道她日前曾因網購與一名男子有糾紛，以及假日常到恆春南灣某處廟宇，與一名20多歲的男子頗為熟識，而這名男子目前也不見蹤影，家人都懷疑失蹤案與他有關，希望他能儘快出面說明。

校方指出，郭生在最後一堂社團課前，向同學表示要去南灣見中國來的男網友，並告知同學幫她以「家裡有事」請假，過程未依校方規定請假，社團課後老師通報校方及家長，發現郭生電話關機無法聯繫上，便立刻向恆春警方通報失蹤人口。

恆春警方據報組成專案小組調查，經調閱學校周邊及郭生常出沒地點監視器，發現疑似常與郭生交往的南灣男子身影，郭女既已返家，將持續釐清案情，不排除朝「和誘」犯罪方向偵辦與他出遊男子。