稅單莫名多筆收入 工人揭工程行逃漏稅

2017-10-22 16:26

［記者黃捷／台北報導］獨資商號「宏昶工程行」李姓負責人為了逃稅，涉嫌竟將一名素未謀面的邱姓男子謊報成員工，並稱支付了25萬1000元薪水，藉此總計逃漏綜合所得稅3萬120元。李男一度矢口否認犯行，仍已與邱男達成和解，士林地方法院依違反稅捐稽徵法判刑3月，易科罰金9萬元，緩刑2年。

判決指出，邱姓男子從未任職於宏昶工程行，李男102年5月間卻從下游承包商取得邱男身分資料，製作不實101年度各類所得扣繳暨免扣繳憑單，虛報邱男101年度向宏昶領薪25萬1000元。

邱男接獲當年度綜合所得稅核定通知書，發現莫名多出一筆所得，害他得要多繳稅，立刻向北區國稅局反映並檢舉，國稅局並將全案移送地檢署偵辦。

李男到案後矢口否認犯行，辯稱不知道工程行有申報邱男的薪資資料，是下游廠商拿資料給他報稅的；他表示，因為工程某一部分下包，但下游廠商沒辦法開票，所以給付工程款的費用，下游才會提供工人身分讓他報稅。

法官認為，李男顯然明知下游廠商工人不是宏昶的員工，卻仍逕自將工人資料拿來報支薪，就已經違法，損害邱男及國稅局管理稽徵的正確性，但審酌他當庭與邱男和解，邱男也同意從輕量刑，法官遂依違反稅捐稽徵法判刑3月，易科罰金9萬元，緩刑2年。